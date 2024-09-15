Вкрай невдалий виступ від національної команди.
Аргентина - Україна, фото: АФУ
15 вересня 2024, 19:53
У неділю, 15 вересня, у Ташкенті (Узбекистан) збірна України з футзалу розпочала свій шлях на чемпіонаті світу 2024 року.
Першим опонентом колективу Олександра Косенка стала збірна Аргентини.
Українці провалили поєдинок і зазнали нищівної поразки з рахунком 1:7.
Аргентина - Україна 7:1
Голи: Арр'єта, 19 (пен.), 32, Бранді, 19, Роза, 21, Борруто, 30, 40 — Шотурма, 18.
Аргентина: Сарм'єнто, Гауна, Боло, Роза, Таборда (к).
Заміни: Краветцкі, Бранді, Клаудіно, П'яца, Вапоракі, Арр'єта, Борруто, Корсо, Тріподі.
Україна: Сухов, Микитюк, Чернявський, Швед, Шотурма (к).
Заміни: Савенко, Ципун, Абакшин, Жук, Зварич, Корсун, Мельник, Семенченко, Фаренюк.
Попередження: Корсун, Зварич.
У наступному турі "жовто-сині" зустрінуться з Анголою. Матч відбудеться 18 вересня о 15:30.