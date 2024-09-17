До вашої уваги результати матчів за 16 вересня.
Гравці Португалії, фото: ФІФА
17 вересня 2024, 00:55
У понеділок, 16 вересня, відбулися чотири поєдинки групового етапу чемпіонату світу-2024 з футзалу.
Португалія розгромила Панаму, відправивши у ворота суперника десять м'ячів.
Португалія – Панама 10:1
Голи: Пеньялоса, 5 (автогол), Жезус, 6, 16, Б. Коелью, 8, Паку, 11, Мендонка, 12, А. Коелью, 17, 29, Кучі, 20, Варела, 37 – Макенсі, 35 (пен).
Іран без проблем розібрався з Венесуелою.
Іран – Венесуела 7:1
Голи: Агапур, 8, 23, Карімі, 10, 13, Азімі, 19, 39, Дауді, 27 – Франція, 15.
Гватемала завдала труднощів Франції, але номінальні гості домоглися перемоги.
Гватемала – Франція 3:6
Голи: Сандоваль, 2, Альварадо, 10, Пабло, 20 – Чапче, 13, 18, Мухудін, 21, Рамірес, 31, Мохаммед, 32, Лютен, 37.
Марокко зумів здолати Таджикистан у напруженому матчі.
Таджикистан – Марокко 2:4
Голи: Різомов, 34, Сардоров, 39 – Бумезу, 1, 29, Харрауї, 37, Ель-Фенні, 38.