Футзал

До вашої уваги результати матчів за 17 вересня.

17 вересня завершився черговий ігровий день чемпіонату світу з футзалу-2024.

Результати матчів чемпіонату світу з футзалу 17 вересня:

Група А

Коста-Ріка — Нідерланди 2:2

Узбекистан — Парагвай 1:4

Група В

Таїланд - Куба 10:5

Бразилія - Хорватія 8:1.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з футзалу триває з 14 вересня до 6 жовтня у трьох узбецьких містах: Андижані, Бухарі та Ташкенті.

У турнірі беруть участь 24 команди, розбиті на шість груп. Чинним чемпіоном світу є збірна Португалії, яка завоювала титул 2021 року.