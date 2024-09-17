До вашої уваги результати матчів за 17 вересня.
Гравці Бразилії, фото: FIFA
17 вересня 2024, 20:53
17 вересня завершився черговий ігровий день чемпіонату світу з футзалу-2024.
Результати матчів чемпіонату світу з футзалу 17 вересня:
Група А
Коста-Ріка — Нідерланди 2:2
Узбекистан — Парагвай 1:4
Група В
Таїланд - Куба 10:5
Бразилія - Хорватія 8:1.
Нагадаємо, що чемпіонат світу з футзалу триває з 14 вересня до 6 жовтня у трьох узбецьких містах: Андижані, Бухарі та Ташкенті.
У турнірі беруть участь 24 команди, розбиті на шість груп. Чинним чемпіоном світу є збірна Португалії, яка завоювала титул 2021 року.