Футзал

Завершилися чергові матчі у рамках групового етапу чемпіонату світу з футзалу.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2024 з футзалу, який проходить в Узбекистані, завершилися два матчі.

ГРУПА С

У рамках групи С, в якій виступає збірна України, фаворит квартету Аргентина здобула свою другу перемогу.

Цього разу аргентинці здобули переможний результат у матчі з Афганістаном з рахунком 2:1, тому українська збірна завершує другий тур на третій сходинці в турнірній таблиці.

Аргентина — Афганістан 2:1

Голи: Роза, 3, 33 — Хоссейні, 32

ГРУПА D

У квартеті D відбувся матч між збірними Іспанії та Нової Зеландії, в якому іспанці здобули очікувану перемогу з більш ніж впевненим рахунком 7:1.

Іспанія — Нова Зеландія 7:1

Голи: Мельядо, 12, Менікум, 21 (аг), Кателья, 25, 31, 33, Годільйо, 26, Кампос, 30 — Твігг, 6