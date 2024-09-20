Футзал

Завершилися чергові матчі у рамках групового етапу чемпіонату світу з футзалу.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2024 з футзалу, який проходить в Узбекистані, завершилися два матчі у квартеті B.

Так, Бразилія розгромила Таїланд із рахунком 9:1, тоді як Хорватія здобула дуже впевнену перемогу над Кубою.

Таким чином, Бразилія та Таїланд напряму гарантували собі місце в плей-оф футзального ЧС-2024, тоді як хорвати все ще можуть пройти далі за рейтингом команд, що посіли треті місця в своїх групах.

Таїланд — Бразилія 1:9

Голи: Осаманмуса, 20 — Марсел, 6, 20, 36, Валеріо, 10, Піто, 23, 31, Марлон, 24, Вонгкео, 26 (аг), Феррао, 37

Куба — Хорватія 0:7

Голи: Чекол, 2, 27, Вукмір, 13, Перич, 23, 31, Марінович, 25, Матая, 31

РЕЙТИНГ КОМАНД, ЩО ПОСІЛИ/ПОСЯДУТЬ 3-І МІСЦЯ: