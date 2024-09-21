Футзал

Слідкуйте за подіями вирішального матчу групового етапу ЧС-2024 з футзалу, який розпочнеться о 18:00.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2024 з футзалу збірна України зустрінеться з Афганістаном.

Цей матч стане вирішальним для команди Олександра Косенка, оскільки наша команда має можливість напряму вийти до плей-оф футзального мундіалю.

Початок зустрічі — 21 вересня о 18:00 за київським часом. Слідкувати за його подіями ви можете в прямій онлай-трансляції від Суспільного на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА — АФГАНІСТАН НА ЧС-2024 З ФУТЗАЛУ:

СТАРТОВИЙ СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ: