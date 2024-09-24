Футзал

Слідкуйте за футзальним поєдинком, який розпочався о 18:00 за Києвом.

Футзальній збірній України під керівництвом Олександра Косенка вдалося вийти до плей-оф чемпіонату світу-2024 в Узбекистані.

В 1/8 фіналу турніру, 24 вересня, "синьо-жовтим" протистоїть збірна Нідерландів. Початок зустрічі — о 18:00 за київським часом.

Слідкуйте за перебігом подій у матчі в прямій онлайн-трансляції від Суспільного на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ НІДЕРЛАНДИ — УКРАЇНА НА ЧС-2024 З ФУТЗАЛУ:

СТАРТОВИЙ СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ: