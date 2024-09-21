"Синьо-жовті" здобули другу перемогу і посіли друге місце у групі.
Україна - Афганістан, Getty Images
21 вересня 2024, 19:36
Збірна України з футзалу в останньому матчі групового етапу здобула важливу перемогу над Афганістаном з рахунком 4:1.
Команда Олександра Косенка відкрила рахунок на 15 хвилині, коли результативним ударом відзначився Жук, який реалізував пенальті, а за одну хвилину Абакшин подвоїв перевагу "синьо-жовтих".
Афганістан забив свій єдиний гол на 26 хвилині зусиллями Голамі. Після цього знову настала двохвилинка українців, коли на 37 хвилині відзначився Зварич, а за хвилину — Корсун.
Таким чином, Україна набрала шість очок і з другого місця вийшла до плей-оф чемпіонату світу, залишивши позаду Афганістан та Анголу. Достроково у плей-оф із нашої групи вийшла Аргентина, яка у парралельному матчі обіграла Анголу (9:5).
Україна - Афганістан 4:1
Голи: Жук, 15 (пен), Абакшин, 16, Зварич, 37, Корсун, 38 — Голамі, 26.
Україна: Сухов, Абакшин, Зварич, Корсун, Семенченко.
Запасні: Жук, Мельник, Микитюк, Савенко, Фаренюк, Ципун, Чернявський, Швед, Шотурма.
Афганістан: Сафарі, Х. Хоссайні, Махмуді, Норовзі, Каземі.
Запасні: С. Хоссайні, Пур, Мохсені, Мораді, Кванбарі, Голамі, Джафарі, Ебрагімі, Мхаммаді.
Попередження: Каземі, Пур.