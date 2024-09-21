Футзал

"Синьо-жовті" здобули другу перемогу і посіли друге місце у групі.

Збірна України з футзалу в останньому матчі групового етапу здобула важливу перемогу над Афганістаном з рахунком 4:1.

Команда Олександра Косенка відкрила рахунок на 15 хвилині, коли результативним ударом відзначився Жук, який реалізував пенальті, а за одну хвилину Абакшин подвоїв перевагу "синьо-жовтих".

Афганістан забив свій єдиний гол на 26 хвилині зусиллями Голамі. Після цього знову настала двохвилинка українців, коли на 37 хвилині відзначився Зварич, а за хвилину — Корсун.

Таким чином, Україна набрала шість очок і з другого місця вийшла до плей-оф чемпіонату світу, залишивши позаду Афганістан та Анголу. Достроково у плей-оф із нашої групи вийшла Аргентина, яка у парралельному матчі обіграла Анголу (9:5).

Україна - Афганістан 4:1

Голи: Жук, 15 (пен), Абакшин, 16, Зварич, 37, Корсун, 38 — Голамі, 26.

Україна: Сухов, Абакшин, Зварич, Корсун, Семенченко.

Запасні: Жук, Мельник, Микитюк, Савенко, Фаренюк, Ципун, Чернявський, Швед, Шотурма.

Афганістан: Сафарі, Х. Хоссайні, Махмуді, Норовзі, Каземі.

Запасні: С. Хоссайні, Пур, Мохсені, Мораді, Кванбарі, Голамі, Джафарі, Ебрагімі, Мхаммаді.

Попередження: Каземі, Пур.