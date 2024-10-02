Футзал

Гравець збірної України з футзалу висловився про поразку від Бразилії у півфіналі чемпіонату світу-2024 (2:3).

У рамках півфіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу збірна України у бойовому стилі поступилася Бразилії з рахунком 2:3.

Гравець "синьо-жовтих" Микола Микитюк поділився враженнями від результату цього протистояння та висловився про майбутній матч за "бронзу" ЧС-2024 з кимось з пари Аргентина — Франція.

"Звичайно, ми були готові [перемогти], і, я вважаю, ми гідно виступили і намагалися нав’язати свою гру. Я впевнений, що кожен вірив у те, що ми можемо обіграти Бразилію. Чому ж ми не можемо їх обіграти? Я вважаю, ми можемо обіграти збірні Бразилії, Іспанії і будь-яку команду і можемо конкурувати зі всіма. Все в ментальності. Зараз головне відновитися і готуватися до гри за третє місце. Дякую всім нашим вболівальникам, які вірили в нас та підтримували і, найголовніше, дякую нашим захисникам, які зараз в цей час боронять нашу державу від держави-терориста.

Чи не вплине ця поразка на команду перед наступним матчем? Ні, я вважаю ця поразка навпаки нам підніме настрій. Це вже минуле, зараз головне правильно відновитися. Я не знаю яка ситуація із Петро Шотурмою. Сподіваюся, він зможе нам допомогти в матчі за третє місце", — цитує слова Миколи Микитюка офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Дивитися відео голів та огляд футзального матчу Україна — Бразилія ви можете на Football.ua.