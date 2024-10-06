Футзал

До вашої уваги пряма трансляція поєдинку ЧС-2024 з футзалу, який розпочнеться о 15:30.

У рамках "бронзового" фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу, який проходить в Узбекистані, збірна України зійдеться в очному протистоянні з Францією.

Поєдинок відбудеться у неділю, 6 жовтня, о 15:30 за київським часом.

Слідкуйте за всіма подіями цього протистояння, в якому будуть розіграні бронзові комплекти медалей, в прямій онлайн-трансляції від Суспільне Спорт на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА — ФРАНЦІЯ

СТАРТОВА П'ЯТІРКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ: