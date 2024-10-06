До вашої уваги пряма трансляція поєдинку ЧС-2024 з футзалу, який розпочнеться о 15:30.
Україна - Франція, Суспільне Спорт
06 жовтня 2024, 13:50
У рамках "бронзового" фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу, який проходить в Узбекистані, збірна України зійдеться в очному протистоянні з Францією.
Поєдинок відбудеться у неділю, 6 жовтня, о 15:30 за київським часом.
Слідкуйте за всіма подіями цього протистояння, в якому будуть розіграні бронзові комплекти медалей, в прямій онлайн-трансляції від Суспільне Спорт на Football.ua.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА — ФРАНЦІЯ
СТАРТОВА П'ЯТІРКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ: