Футзал

Українки не змогли реабілітуватися після невдалого першого тайму.

У стартовому матчі відбіркового турніру на жіночий чемпіонат світу-2025 з футзалу збірна України зустрілася з Францією.

Єдиним голом за українську команду відзначилася Сніжана Воловенко, проте цього виявилося замало для успіху в цьому протистоянні. Француженки здобули перемогу з рахунком 3:1.

Наступний поєдинок збірна України проведе 17 жовтня проти Північної Ірландії.

Україна — Франція 1:3 (0:1)

Голи: Воловенко (24) — Альбербіде (8), Атаманюк (17), Біттерлін (40).

Україна: Кислова — Шульга, Гриценко, Дубицька, Форсюк; Митрофанська, Терех, Дрозд, Титова, Воловенко, Ковшик, Кліпаченко, Дударчук, Бурлаченко.

Франція: Карре — Буассіно, Альбербіде, Делорм, Атаманюк; Папен, Жуан, Віолан, Пеллегрі, Сі, Конан, Біттерлін, Сімага, Бадр Бассем.