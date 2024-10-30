Футзал

Наставник "синьо-жовтих" розповів про найближчі плани національної команди.

Головний тренер збірної України Олександр Косенко прокоментував найближчі плани національної команди.

"Товариські матчі зі збірною Чехії і стануть підготовкою до відбірних поєдинків європейської першості. На збір вирушаємо 2 листопада з Києва, 3-4 — тренування, а 5 та 6 листопада — два поєдинки. Потім ми роз'їжджаємося, і гравці готуватимуться у клубах. Зберемося вже у грудні, але точні числа наразі ще не відомі.

Запрошуємо молодих гравців — Мар'яна Масевича та Владислава Первєєва. Хочемо поспілкуватися, познайомитися з ними. Також повертається в команду Владислав Завертаний. Але кардинальних змін у складі не буде точно. На мою думку, ця збірна ще може вдосконалювати свою гру не один рік. Але я постійно кажу, що не треба зупинятися, не треба думати, що в майбутньому все буде добре само собою. Будуть і невдачі, і поразки, адже без цього ніяк. Треба ставати ще сильнішими, щоб підтримувати рівень, на якому ми зараз. Рухатися вперед крок за кроком. Той крок ми вже зробили — ми бронзові призери чемпіонату світу. Найважливіший наступний крок, і якщо ми його зробимо, то будемо прогресувати.

Зовнішній тиск ми, можна сказати, ще не відчуваємо. Але ми розуміємо всю відповідальність, адже підняли планку дуже високо і повинні її підтримувати. Тобто це не тиск, а додаткова відповідальність. Ми розуміємо, що маємо залишатися, перш за все, командою. Індивідуальні ігрові амбіції не мають зникати, але все одно повинна бути командна гра, командний дух. Я думаю, що цей успіх нам якраз додасть упевненості у своїх силах. Тобто ми можемо грати з будь-якою командою, але для цього потрібно застосовувати в кожному матчі певні компоненти гри.

Всі команди прогресують і розуміють, що це відбір чемпіонату Європи. Тож нам доведеться почати із чистого аркуша. Ми пам'ятаємо наші попередні відбірні турніри. Навіть матчі з Данією чи Албанією були дуже нелегкими. Зараз у нас у пам'яті переможні поєдинки чемпіонату світу, але якщо згадати кваліфікацію, то було дуже важко. І з Косовом, і з Нідерландами. Так і буде й на цьому відбірному турнірі. Тож треба забути про медалі і вже із цих хвилин починати налаштовуватися. Нелегко буде з Кіпром, і з Німеччиною, і з Румунією. Всі команди битимуться з нами, і особливо на домашніх аренах. Все залежатиме, врешті-решт, від нас самих. Як ми налаштуємося, підготуємося. Зараз слабких суперників немає, і я впевнений, що, наприклад, Кіпр і Німеччина на папері виглядають не фаворитами, але в гостях з ним буде грати складно.

Ми вже давно підтримуємо 110 бригаду територіальної оборони. Це дійсно дуже сміливі, відважні воїни. Ми з ними, скажімо так, давні друзі. Коли маємо нагоду, ми постійно їх підтримуємо, приїжджаємо й надалі будемо це робити. Це дуже щирі люди, дружбу яких ми сильно цінуємо. Звичайно, не лише 110 бригада — у нас багато зв'язків з іншими підрозділами.

Дуже важливо перемагати саме в такий час. Ми постійно спілкуємося, і багато моїх друзів підтримують нас у матчах, навіть скріншоти надсилають. Ми граємо заради них, і я бачу, як футболісти розмовляють між собою: у когось на війні друг, а у когось близький родич. Я впевнений, що ця війна об'єднала футзальну спільноту, і всі, як можуть, допомагають фронту. Донатять, проводять аукціони, знаходять будь-яку можливість допомогти нашим воїнам. Ми обов'яково переможемо, і цього хочеться якнашвидше. Хочемо повернутися на рідні арени й радувати наших уболівальників у своїй країні. Це дуже й дуже важливо", — наводить слова Косенка прес-служба УАФ.

Раніше повідомлялося, що на тренувальні збори Косенко взяв 14 виконавців.