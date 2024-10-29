Футзал

Товариські матчі відбудуться у листопаді.

Наступного місяця збірна України з футзалу проведе навчально-тренувальний збір, на якому зіграє два товариські матчі. Про це повідомляє прес-служба АФУ.

2 листопада команда Олександра Косенка вирушить до Чехії, де поведе збори, а також зіграє два спаринги проти чехів — вони заплановані в містечку Фрідек-Містек на 5 та 6 листопада. Обидва матчі розпочнуться о 20:00 за Києвом.

На збори наставник "синьо-жовтих" викликав 14 виконавців.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко (Аврора), Олександр Сухов (ХІТ).

Польові гравці: Мар'ян Масевич (Ураганк), Владислав Первєєв (Сокіл), Даниіл Абакшин, Ігор Чернявський (обидва — ХІТ), Андрій Мельник, Євген Жук (обидва — Кордоба), Михайло Зварич (Енергія), Ростислав Семенченко, Владислав Завертаний (обидва — Аврора), Назар Швед, Артем Фаренюк, Ярослав Лебідь (усі — Євробус).

Відзначимо, що дебютні виклики отримали Мар'ян Масевич з Урагану та Владислав Первєєв із Сокола.