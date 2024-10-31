Футзал

Основний раунд відбору проходитиме з 25 по 30 березня 2025 року.

Сьогодні, 31 жовтня, пройшло жеребкування кваліфікаційного етапу Євро-2025 (U-19), за підсумками якого своїх суперників дізналася юнацька збірна України.

"Синьо-жовті" зіграють в основному етапі відбору, куди безпосередньо пройшли 25 найкращих збірних за рейтингом УЄФА. Після попереднього етапу туди пройдуть ще три команди.

Україна потрапила до п'ятої групи, де зіграє проти Нідерландів, Сербії та Чорногорії.

Євро-2025 (U-19) із футзалу. Відбірний турнір

Попередній раунд

Група А: Грузія, Литва, Мальта, Німеччина.

Група В: Азербайджан, Косово, Сан-Марино.

Група С: Північна Македонія, Гібралтар, Естонія.

Основний раунд

Група 1: Італія, Румунія, Словаччина, переможець групи А.

Група 2: Іспанія, Фінляндія, Угорщина, Англія.

Група 3: Португалія, Франція, білорусь, Казахстан.

Група 4: Словенія, Бельгія, Латвія, Андорра.

Група 5: Україна, Нідерланди, Сербія, Чорногорія.

Група 6: Польща, Чехія, Греція, переможець групи С.

Група 7: Хорватія, Боснія і Герцеговина, Туреччина, переможець групи В.

Основний відбірковий етап пройде з 25 по 30 березня 2025 року, а фінальний турнір, де зіграють вісім збірних, заплановано на 28 вересня — 5 жовтня 2025 року. Євро-2025 пройде у Молдові.