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    06 листопада 2024, 22:42

    Хет-трик Семенченка в огляді матчу збірної України з футзалу

    Football.ua представляє відео найкращих моментів футзального товариського матчу, що відбувся 6 листопада 2024 року.

    Ростислав Семенченко, Getty Images
    Ростислав Семенченко, Getty Images 06 листопада 2024, 22:42

    Збірна України з футзалу розгромила збірну Чехії у контрольному поєдинку в місті Фрідек-Містек.

    Після мінімальної звитяги днем раніше, "синьо-жовті" закріпили цей результат другою, ще впевненішою перемогою. Владислав Первєєв, Михайло Зварич і Назар Швед мають по одному голу у ворота чехів у сьогоднішньому (6 листопада) товариському матчі, тоді як гравець київської Аврори Ростислав Семенченко оформив хет-трик.

    До вашої уваги відео найкращих моментів футзального товариського матчу Чехія — Україна:

    Чехія — Україна 2:6
    Голи: Кухта, 24, П. Дрозд, 29 — Первєєв, 4, Семенченко, 21, 33, 37, Зварич, 23, Швед, 40

    Україна: Сухов — Первєєв, Жук, Лебідь, Чернявський; Абакшин, Завертаний, Зварич, Масевич, Мельник, Савенко, Семенченко, Фаренюк, Швед.

    Люди

    Ростислав Семенченко

    Команди

    Україна (Футзал) Чехія (Футзал)

    Джерела

    Асоціація футзалу України

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