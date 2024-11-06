Футзал 06 листопада 2024, 22:42 Хет-трик Семенченка в огляді матчу збірної України з футзалу Football.ua представляє відео найкращих моментів футзального товариського матчу, що відбувся 6 листопада 2024 року. Ростислав Семенченко, Getty Images 06 листопада 2024, 22:42 Збірна України з футзалу розгромила збірну Чехії у контрольному поєдинку в місті Фрідек-Містек. Після мінімальної звитяги днем раніше, "синьо-жовті" закріпили цей результат другою, ще впевненішою перемогою. Владислав Первєєв, Михайло Зварич і Назар Швед мають по одному голу у ворота чехів у сьогоднішньому (6 листопада) товариському матчі, тоді як гравець київської Аврори Ростислав Семенченко оформив хет-трик. До вашої уваги відео найкращих моментів футзального товариського матчу Чехія — Україна: Чехія — Україна 2:6 Голи: Кухта, 24, П. Дрозд, 29 — Первєєв, 4, Семенченко, 21, 33, 37, Зварич, 23, Швед, 40 Україна: Сухов — Первєєв, Жук, Лебідь, Чернявський; Абакшин, Завертаний, Зварич, Масевич, Мельник, Савенко, Семенченко, Фаренюк, Швед. Люди Ростислав Семенченко Команди Україна (Футзал) Чехія (Футзал) Джерела Асоціація футзалу України Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте