Хет-трик Семенченка в огляді матчу збірної України з футзалу

Футзал

Football.ua представляє відео найкращих моментів футзального товариського матчу, що відбувся 6 листопада 2024 року.

Збірна України з футзалу розгромила збірну Чехії у контрольному поєдинку в місті Фрідек-Містек.

Після мінімальної звитяги днем раніше, "синьо-жовті" закріпили цей результат другою, ще впевненішою перемогою. Владислав Первєєв, Михайло Зварич і Назар Швед мають по одному голу у ворота чехів у сьогоднішньому (6 листопада) товариському матчі, тоді як гравець київської Аврори Ростислав Семенченко оформив хет-трик.

До вашої уваги відео найкращих моментів футзального товариського матчу Чехія — Україна: