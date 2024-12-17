Футзал

Друга поспіль перемога колективу Олександра Косенка.

У рамках другого туру відбору футзального чемпіонату Європи-2026 зустрілися збірні Румунії та України.

Як румуни, так й українці підходили до поєдинку на тлі розгромних перемог. Покращити свою ситуацію в групі здобуттям ще трьох очок вдалося саме "синьо-жовтим". Звитягу команді Олександра Косенка принесли два голи в першому таймі матчу.

Румунія — Україна 0:2

Голи: Зварич, 11, Швед, 13

Україна: Сухов – Семенченко, Корсун, Зварич, Абакшин – Мельник, Швед, Микитюк, Чернявський – Жук, Фаренюк

Зазначимо, що в січні-лютому 2025 року Україна протистоятиме Німеччині.