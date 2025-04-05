У найближчих матчах Україна зіграє проти Кіпру та Румунії.
Гравці збірної України, АФУ
05 квітня 2025, 14:42
Збірна України з футзалу опублікувала список викликаних гравців на найближчі матчі відбору Євро-2026. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
До заявки команди Олександра Косенка потрапили 15 виконавців.
Склад збірної України з футзалу
Воротарі: Юрій Савенко (Аврора), Олександр Сухов (ХІТ), Олександр Сіріцький (Ураган).
Польові гравці: Владислав Первєєв (Сокіл), Ігор Чернявський, Євгеній Жук, Андрій Мельник (усі — ХІТ), Михайло Зварич (Енергія), Ростислав Семенченко, Юрій Сагайдачний (обидва — Аврора), Назар Швед, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк (усі — Євробус), Микола Микитюк (Кордоба), Ігор Корсун (Осасуна Магна).
Нагадаємо, у найближчих матчах Україна зіграє проти Кіпру та Румунії — 11 та 15 квітня відповідно. Обидва матчі розпочнуться о 19:00 за Києвом і пройдуть у польському Кошаліні на майданчику Hala widowiskowo-sportowa.
Додамо, що після чотирьох турів Україна набрала 12 очок і посідає перше місце у групі, випереджаючи Румунію на три бали. Німеччина має три очки, а Кіпр — нуль.