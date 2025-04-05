Футзал

У найближчих матчах Україна зіграє проти Кіпру та Румунії.

Збірна України з футзалу опублікувала список викликаних гравців на найближчі матчі відбору Євро-2026. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

До заявки команди Олександра Косенка потрапили 15 виконавців.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко (Аврора), Олександр Сухов (ХІТ), Олександр Сіріцький (Ураган).

Польові гравці: Владислав Первєєв (Сокіл), Ігор Чернявський, Євгеній Жук, Андрій Мельник (усі — ХІТ), Михайло Зварич (Енергія), Ростислав Семенченко, Юрій Сагайдачний (обидва — Аврора), Назар Швед, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк (усі — Євробус), Микола Микитюк (Кордоба), Ігор Корсун (Осасуна Магна).

Нагадаємо, у найближчих матчах Україна зіграє проти Кіпру та Румунії — 11 та 15 квітня відповідно. Обидва матчі розпочнуться о 19:00 за Києвом і пройдуть у польському Кошаліні на майданчику Hala widowiskowo-sportowa.

Додамо, що після чотирьох турів Україна набрала 12 очок і посідає перше місце у групі, випереджаючи Румунію на три бали. Німеччина має три очки, а Кіпр — нуль.