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Збірна України, getty images
11 квітня 2025, 21:23
Національна команда України з футзалу в польському Кошаліні приймала збірну Кіпру в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2026.
"Синьо-жовті" здобули розгромну перемогу над кіпріотами та впевнено лідирують у своїй відбірковій групі після чотирьох зіграних турів.
Україна — Кіпр 11:1
Голи: Жук (4, 14, 18, 30), Мельник (9, 24, 33), Семенченко (9), Абакшин (15), Зварич (20), Первєєв (24) — Хаджигеоргіу (19)
Україна: Сухов – Абакшин, Зварич, Корсун, Семенченко – Сіріцький, Швед, Жук, Микитюк, Мельник, Фаренюк, Сагайдачний, Первєєв.
Кіпр: Стіліану – Хаджигеоргіу, Лакуфіс, Ель-Кеббе, Цицос – Псілогеніс, Орфанідес, Савва, Якову, Кіціу, Майкл, Ріалас, Папаспіру.
В заключному турі Україна зустрінеться зі збірною Румунії.