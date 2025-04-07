Футзал

Одразу п'ять представників України працюватимуть на відбіркових матчах турніру.

П'ять українських арбітрів отримали призначення на найближчі матчі відбору Євро-2026 з футзалу. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Матч Австрія — Бельгія, який запланований на 16 квітня, обслуговуватимуть троє українців — Денис Куций, Орест Дуцяк та Євген Гордієнко.

У свою чергу Олег Іванов та В'ячеслав Дараган будуть спостерігачами арбітражу на матчах Польща – Туреччина та Боснія і Герцеговина – Іспанія відповідно. Матчі відбудуться 10 та 15 квітня.

Раніше повідомлялося, що Косенко оголосив склад збірної України з футзалу на матчі відбору Євро-2026.