Футзал

Дякуємо румунам.

Футзальна збірна України в рамках 5-го туру відбіркового етапу до чемпіонату Європи-2026 вщент розтрощила національну команду Кіпру (11:1).

В свою чергу, наш конкурент по групі збірна Румунії поступилася Німеччині із рахунком 1:2, і цей результат забезпечив "синьо-жовтим" достроковий вихід до Євро-2026, який пройде з 20-го січня по 7-е лютого на теренах Латвії та Литви.

Жеребкування чемпіонату Європи з футзалу відбудеться 24-го жовтня 2025-го року. 16 команд буде розбито на чотири групи.

У заключному поєдинку групи 1 Україна номінально прийматиме збірну Румунію. Гра відбудеться в Кошаліні 15-го квітня, о 19:00 за київським часом.