Футзал

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору Євро-2026 з футзалу, що відбувся 11 квітня 2025 року.

Збірна України у матчі відбіркового циклу Євро-2026 розгромила Кіпр (11:1).

У складі команди Олександра Косенка голами відзначились Семенченко, Абакшин, Зварич та Первєєв. На рахунку Мельника хет-трик, а Жук оформив покер.

Єдиний м'яч кіпріотів забив Хаджигеоргіу.

Додамо, що завдяки результатам матчів цього туру Україна забезпечила собі путівку на Євро-2026.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Україна — Кіпр у рамках відбору Євро-2026 з футзалу:

Україна — Кіпр 11:1

Голи: Жук (4, 14, 18, 30), Мельник (9, 24, 33), Семенченко (9), Абакшин (15), Зварич (20), Первєєв (24) — Хаджигеоргіу (19).

Україна: Сухов – Абакшин, Зварич, Корсун, Семенченко – Сіріцький, Швед, Жук, Микитюк, Мельник, Фаренюк, Сагайдачний, Первєєв.

Кіпр: Стіліану – Хаджигеоргіу, Лакуфіс, Ель-Кеббе, Цицос – Псілогеніс, Орфанідес, Савва, Якову, Кіціу, Майкл, Ріалас, Папаспіру.