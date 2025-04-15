Футзал

Команда Олександра Косенка бездоганно пройшла відбірковий етап, вигравши усі шість поєдинків.

Збірна України у заключному матчі відбірного циклу Євро-2026 обіграла Румунію з рахунком 3:1.

Команда Олександра Косенка пропустила першою на 15 хвилині матчу після голу Саболча Мані, однак за хвилину Артем Фаренюк зрівняв цифри на табло.

На 25 хвилині Назар Швед вивів українців вперед, а за шість хвилин Ростислав Семенченко встановив остаточний рахунок — 3:1.

Таким чином, збірна України здобула шість перемог у шести матчах, посівши перше місце у групі та достроково пройшовши відбір після минулого туру. Румунія посіла друге місце, випередивши Німеччину за додатковими показниками, а Кіпр посів останнє місце.

Додамо, що жеребкування фінального турніру Євро-2026 відбудеться 24 жовтня.

Україна — Румунія 3:1

Голи: Фаренюк, 16, Швед, 25, Семенченко, 31 — Маня, 15.

Україна: Савенко — Фаренюк, Сагайдачний, Корсун, Семенченко; Сіріцький, Сухов, Швед, Жук, Микитюк, Чернявський, Абакшин, Зварич, Первєєв.

Румунія: Тоніца — Дудеу, Араужо, Міклош, Настай; Войн, Маня, Іслай, Тоадер, Кюшмеді, Ковач, Каньо, Балінт.

Попереджений: Балінт.