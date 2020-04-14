Германия

Ассамблея всех клубов обоих дивизионов Бундеслиги не состоится 17 апреля.

Руководство Бундеслиги приняло решение перенести ассамблею с участием представителей всех 36-ти клубов, на которой должен был быть решен вопрос о возобновлении чемпионата, с пятницы, 17 апреля, на следующий четверг, 23 апреля — сообщил официальный сайт Бундеслиги.

Это связано с тем, что в течение недели правительство Германии должно принять решение о дальнейших мерах противостояния пандемии, поэтому решение Бундеслиги возобновить чемпионат 1 мая не будет иметь смысла, если жесткий карантин будет продлен и после 30 апреля.

С 6 апреля клубы Бундеслиги приступили к тренировкам.

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