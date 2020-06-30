Германия

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В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучших полузащитниках Баварии. Здесь же выбрать исполнителей для символической сборной было вдвойне сложно, ведь уж слишком много великолепных мастеров выступало на этих позициях. Как бы там ни было, мы постарались выделить игроков, которые отыграли важнейшую роль в разных периодах истории мюнхенцев.

В итоге, выбор пал на Ули Хенесса, Арьена Роббена, Лотара Маттеуса, Бастиана Швайштайгера, Мехмета Шолля, Михаэля Баллака, Томаса Мюллера и Франка Рибери. Рассмотрим, почему каждый их этих футболистов достоин оказаться в подобном рейтинге.

Раньше мы уже рассказали про легендарных голкиперов и защитников Барселоны.

Крайние полузащитники

Арьен Роббен

Период выступлений: 2009 — 2019

Матчей: 309

Голы: 144

Ассисты: 101

Арьен Роббен был безальтернативным "королем фланга" в Баварии с 2009 до 2019 года. Нидерландец, который до переезда в Мюнхен поиграл в таких "акулах" европейского футбола, как мадридский Реал и Челси, полностью раскрыл свой невероятный талант именно на Альянц Арене, будучи уже опытным 26-летним футболистом на момент трансфера.

Уникальность Роббена также состоит в том, что он сумел стать великим для Баварии футболистом, несмотря на ряд труднейших физических и психологических факторов. Физически, Арьена принято считать "хрустальным" футболистом, который из-за травм пропустил не один десяток матчей, но, даже несмотря на это, каждый раз ему удавалось вновь отвоевывать место в составе.

Психологически, на Роббена оказывалось колоссальное давление в начале его мюнхенской карьеры. Игрок часто ошибался в ключевых моментах, а после финала Лиги чемпионов-2012 болельщики и вовсе сделали из нидерландца главного виновника поражения. Уже через год он сполна реабилитировался, забив решающий мяч в финальном матче против Боруссии Д. С тех пор вингер не выпускал из рук звание героя Баварии.

Его неповторимые смещения с фланга, которым защитники соперников так и не научились противостоять, помогли Баварии добыть множество трофеев. В Мюнхене Роббен собрал восемь побед в Бундеслиге, пять национальных Кубков и пять Суперкубков, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Франк Рибери

Период выступлений: 2007 — 2019

Матчей: 425

Голы: 124

Ассисты: 183

Пока на правом фланге хозяйничал Арьен, его извечным партнером на противоположном крыле был Франк Рибери. Как ни странно, они редко взаимодействовали на поле между собой, но своей отменной многолетней работой на своем участке поля француз, без сомнения, достоин оказаться в списке самых лучших игроков.

Кроме того, Франку принадлежит несколько уникальных достижений. За свою 12-летнюю карьеру на Альянц Арене Рибери девять раз становился победителем Бундеслиги, что остается рекордом клуба. Также вингеру принадлежит звание лучшего ассистента в истории Баварии — крайний хавбек умудрился совершить 186 результативных передач. Франк демонстрировал стабильно высококлассный футбол в составе "красных", который чуть не привел его к Золотому мячу в 2013 году.

Рибери провел наибольшее количество матчей за Баварию среди иностранных футболистов, а именно — 425, да и француза смело можно считать одним из главных венцов успеха современной Баварии.

Ули Хенесс

Период выступлений: 1970 — 1979

Матчей: 336

Голы: 111

Ассисты: 60

В прошедшем веке выдающимся фланговым игроком "красных" был Ули Хенесс. И это при том, что карьера немца была довольно короткой — из-за травм он был вынужден повесить бутсы на гвоздь в 27 лет, после чего стал менеджером клуба, а в конечном итоге добился поста президента, занимая его более чем 30 лет.

Пик карьеры Хенесса выпал на рассвет Баварии в 70-х годах. С 1972 по 1979 год футболист был важнейшим игроком в составе команды, проведя суммарно 336 поединков, забив 111 голов. Естественно, многие из результативных ударов Хенесса принесли клубу три Кубка европейских чемпионов, трижды чемпионство ФРГ, Кубок Германии и Межконтинентальный Кубок.

Мехмет Шолль

Период выступлений: 1992 — 2007

Матчей: 469

Голы: 117

Ассисты: 105

Мехмета Шолля можно считать предшественником Рибери. Да, хавбека трудно считать ярко выраженным вингером, но игрок большое количество голов забил именно с левого фланга атаки. Да и седьмой номер Франк унаследовал именно от Шолля. Один из членов Зала славы Баварии, Мехмет провел в футболке мюнхенцев долгих 17 лет, при этом не являясь воспитанником клуба.

Полузащитник был одним из ключевых исполнителей в команде баварцев конца 90-х и начала 2000-х, став по итогу обладателем Лиги чемпионов-2001, а также одним из самых титулованных игроков, завоевав восемь серебряных салатниц, пять Кубков Германии, четыре Суперкубка, Кубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. За свою длительную карьеру Шолль провел в футболке "красных" 469 поединков, забив 117 раз.

Редакция Football.ua считает, что место на флангах полузащиты Баварии в символической сборной займут Арьен Роббен и Франк Рибери.

Кто по мнению наших читателей должен составить пару фланговых полузащитников в легендарном составе?

Центральные полузащитники

Бастиан Швайнштайгер

Период выступлений: 2000 — 2015

Матчей: 500

Голы: 68

Ассисты: 100

Бастиан Швайнштайгер отдал команде 15 лет своей карьеры, став олицетворением центрального хавбека Баварии в XXI веке. Хоть начинал свой путь футболист в качестве вингера, ближе к 2010 году Швайни переквалифицировался в центрхава, полностью раскрыв свой талант, зацементировав за собой место в стартовом составе.

Помимо клубной карьеры, Бастиан сумел добиться звания самого титулованного немецкого футболиста в истории, да и в Мюнхене он сумел собрать 22 трофея — восьмикратный победитель чемпионата Германии, семикратный обладатель Кубка страны, а также два Суперкубка, два Кубка немецкой лиги, победа в Лиге чемпионов-2013, в Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

Швайнштайгер покинул Баварию в 2015 году, перейдя в Манчестер Юнайтед, остановившись на отметке в 500 поединков и 68 забитых голах. "Фусбальгот", как его именовали болельщики, повесил бутсы на гвоздь в 2019 году.

Михаэль Баллак

Период выступлений: 2002 — 2006

Матчей: 157

Голы: 48

Ассисты: 40

Многие не согласятся, что Михаэль Баллак имеет право попасть в символическую сборную — игрок провел в Мюнхене всего четыре сезона — с 2002 по 2006 год — да и в этот период хватало скандалов с его участием. Хавбек публично высказывал недовольство требованиями тренера и даже вел тайные переговоры с другими командами.

Но Баллак вне поля и на поле — это два разных человека. Михаэль был невероятно индивидуально сильным футболистом, который отрабатывал как в опорной зоне, так и в атакующей линии. По факту, Баллак был универсальным полузащитником. За матч он мог появиться на всех участках поля и для Баварии середины 2000-х хавбек был практически незаменим.

Суммарно футболист провел за мюнхенцев 157 поединков, забив 48 голов и собрав скромные, по сравнению с другими звездами, семь трофеев — три чемпионства, три Кубка Германии и Кубок немецкой лиги. Как бы там ни было, его карьера на Альянц Арене была короткой, но очень насыщенной.

Лотар Маттеус

Период выступлений: 1984 — 1988, 1992 — 2000

Матчей: 410

Голы: 100

Ассисты: 50

Лотар Маттеус, пожалуй, лучший опорный полузащитник Баварии конца XX века. Сразу отметим, что несмотря на то, что Лотар отыграл множество матчей на позиции либеро, его родным местом была опорная зона. И это при том, что он пришел в команду уже сформировавшимся игроком из Боруссии М в 1984 году. Затем в 1988 ушел в Интер, а вернувшись в 1992, провел за баварцев еще восемь лет на высочайшем уровне. Сложно и близко подобрать конкурента для Лотара, который сумел бы конкурировать с ним по значимости в его эпоху.

Любопытно, что самые значимые индивидуальные награды, как, например, Золотой мяч-90, он заработал в футболке "нерадзурри", но именно в Баварии Маттеус стал настоящей звездой футбола. За оба пришествия в Баварию Лотар провел 410 матчей, забив 100 голов. Удивительно, что среди многочисленных трофеев нет кубка Лиги чемпионов (финал 99-го против МЮ наверняка до сих пор снится Маттеусу) в составе "красных", зато есть семь чемпионств, три Кубка Германии, Суперкубок Германии, Кубок УЕФА и три трофея немецкой лиги.

Томас Мюллер

Период выступлений: 2007 — настоящее время

Матчей: 530

Голы: 197

Ассисты: 192

Если Маттеус в 80-90-хх годах был двигателем Баварии, то сегодня эта роль целиком и полностью принадлежит Томасу Мюллеру. Сложно приуменьшить значение полузащитника для сегодняшней мюнхенской команды. К примеру, бывший тренер Баварии Нико Ковач подверг сомнению место Мюллера впервые практически за десять лет. И где сейчас Ковач? Хорват продержался на Альянц Арене менее полутора лет, а Мюллер вновь феерит в старте команды под руководством Флика.

Томас один из немногих игроков "красных" в текущем составе, кто является воспитанником клуба и никогда не менял прописку. 30-летний хавбек проводит уже десятый сезон в качестве игрока стартового состава, проведя на сегодняшний день 530 поединков за первую команду баварцев, забив 197 голов. Вероятно, Мюллер побьет еще не одно индивидуальное достижение легенд Мюнхена.

Сила Томаса в его универсализме. На заре карьеры игрока задействовали на флангах, затем он перебрался на родную для себя позицию "девятки", время от времени появляясь на острие атаки Баварии. Во многом, полузащитник играет роль объединяющего механизма на поле, а результативность с ним на поле или без него наглядно демонстрирует колоссальную работоспособность и пользу игрока. Как бы там ни было, но Мюллера уже сегодня можно считать играющей легендой Баварии.

Редакция Football.ua считает, что место в полузащите Баварии в символической сборной займут Лотар Маттеус (опорная зона) и Томас Мюллер (под нападающим).

Кто по мнению наших читателей должен составить пару центральных полузащитников в легендарном составе?