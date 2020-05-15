Германия

Капитан Боруссии Дортмунд рассказал о нынешних реалиях спорта №1.

Марко Ройс рассказал о том, что нужно привыкать к другому футболу, ведь иначе не получится.

"Когда осознаешь, что важно принять новые правила, это не сложно. Какая у нас альтернатива? Если мы не поймем, что футбол сейчас иной, тогда его не будет.

Например, нам посоветовали нажимать кнопку локтем. Это не сложно, просто необычно. Однако если это уменьшает возможность заражения, то нужно следовать совету", — приводит слова немца El Pais.

Напомним, что Ройс вошел в список травмированных игроков, которые не смогут сыграть против Шальке.