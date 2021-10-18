Германия

Голландский форвард не поможет своей команде в ближайших матчах.

Нападающий Вольфсбурга Воут Вегхорст сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Таким образом, 29-летний голландец не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, в том числе в игре третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Зальцбурга.

В нынешнем сезоне Вегхорст провел 11 поединков, в которых забил четыре гола и сделал один ассист.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.