Германия

Камерунский форвард Баварии продолжит оставаться на карантине.

Нападающий мюнхенской Баварии Эрик Максим Чупо-Мотинг заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

32-летний камерунец сдал положительный тест на коронавирус и продолжает находится на самоизоляции.

Напомним, Чупо-Мотинг является одним из пяти футболистов, которых руководство Баварии отправило на карантин за отказ от вакцинации. При этом клуб не хочет платить зарплату игрокам, пока они будут на карантине.

Помимо камерунца вакцинироваться отказались Йосуа Киммих, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Микаэль Кюзанс.

Следующий матч Бавария проведет против Арминии в 13 туре Бундеслиги. Игра состоится 27 ноября, в 19:30 по киевскому времени.