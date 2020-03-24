Италия

Владелец Сампдории Массимо Ферреро высказал свое мнение о будущем нынешнего сезона.

Массимо Ферреро считает, что в сложившихся условиях продолжать чемпионат Италии нельзя — сообщает Football Italia.

"Нынешний сезон надо остановить и начать в следующем с нуля, с теми же командами, – сказал в интервью на Radio Radio владелец Сампдории. – Я не знаю, что скажет по этому поводу Беневенто, набравший 69 очков и лидирующий с преимуществом в 20 очков в Серии В, но точно знаю, что президент Лацио Клаудио Лотито меня убьет. И все же еще раз повторю, что надо поставить точку и думать о будущем".

Ранее в Италии предлагали остановить чемпионат, а в следующем сезоне добавить к 20-ти командам Серии А двух лидеров Серии В (Беневенто и Кротоне), но президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина твердо намерен доиграть сезон летом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.