Италия

Football.ua запускает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

На очереди материал о нападающих "бьянконери". Колоритных и результативных бомбардиров "зебры" в своем составе имели от поколения к поколению, а потому и выбор игроков, которых можно подобрать под символическую сборную, довольно велик. Напомним, что ранее мы уже обсудили вратарей, защитников и полузащитников Ювентуса.

Выбор редакции, в конечном итоге, пал на Алессандро дель Пьеро, Омара Сивори, Роберто Баджо, Давида Трезеге, Роберто Беттегу и Джампьеро Бониперти. Рассматривать форвардов будем по схеме с одним центральным и двумя оттянутыми нападающими.

Алессандро дель Пьеро

Выступал за команду: 1993 — 2012

Матчи: 705

Голы: 289

В далеком 1993 году скауты Ювентуса разглядели талант в 19-летнем нападающем Падовы, предложив ему контракт. К слову, "бьянконери" настолько поверили в форварда, что вести переговоры о его покупке отправился легендарный Джампьеро Бониперти. Тренерский штаб туринцев, в свою очередь, сходу дал шанс молодому футболисту. Инвестиция сыграла. По итогу, Сандро покинет Юве через 19 лет в статусе символа целой эпохи и самым результативным игроком в истории клуба.

Конечно, длительную карьеру футболиста в Турине нельзя назвать безоблачной — дель Пьеро время от времени беспокоили травмы, из-за чего ему доводилось отвоевывать свое место при каденции новый тренеров, но от сезона в сезон форварду удавалось оставаться ударным кулаком "бьянконери". Он, как капитан команды, не покинул Юве, когда команду понизили в Серию В, что лишь еще более возвысило его в глазах болельщиков.

Несменный лидер атак Ювентуса, нападающий покинул команду в 2012 году, оставив за своими плечами невероятные 705 сыгранных матчей, в которых он отметился 289 голами. Коллекция трофеев не менее выдающаяся — шесть чемпионств в Серии А, Кубок Италии, четыре Суперкубка, Лига чемпионов-1996, Суперкубок УЕФА, Кубок Интертото и Межконтинентальный кубок.

Роберто Баджо

Выступал за команду: 1990 — 1995

Матчи: 200

Голы: 115

Баджо — удивительный случай в истории итальянского клубного футбола. "Хвостик" блистал практически во всех командах, цвета которых он защищал. В свои символическую сборную его смело может включить Фиорентина, Брешия, Виченца и, возможно, даже Болонья. Конечно, пять сезонов в Ювентусе и вовсе можно считать пиком карьеры, ведь именно в Турине Роберто собрал наибольшее количество трофеев и демонстрировал высокую результативность.

В 1990 году форвард перешел в стан "бьянконери" из Фиорентины, по его словам, не имея особого желания покидать "фиалок" а сделка, якобы, была вынуждена. Известно почему, ведь Юве заплатил рекордные на мирового футбола восемь миллионов фунтов.

Как бы там ни было, Баджо заиграл, да так, что за пять сезонов забил 115 голов в 200 поединках в футболке туринцев. В первой половине 90-х Роберто забивал львиную долю всех голов команды. В 1993 году Баджо завоевал свой первый трофей, приведя Юве в победе в Кубке УЕФА, а в 1995 году, перед уходом из клуба, добавил в свою коллекцию чемпионство и Кубок Италии. Болельщики вклад форварда оценили вполне, включив его в символическую сборную в честь 120-летия команды.

Роберто Беттега

Выступал за команду: 1969 — 1983

Матчи: 490

Голы: 179

Беттега в 70-х годах считался эталоном итальянского нападающего — физически силен, отличные навыки игры на втором этаже, умение одинаково качественно играть обеими ногами, имея при этом великолепную технику. Столь яркая комбинация позволила форварду более чем на десятилетие закрепить за собой место в стартовом составе "бьянконери", будучи на острие атак команды.

Роберто стал первым игроком в истории клуба, который стал семикратным чемпионом Италии. К слову, именно Беттега принес Юве заветную победу в Кубке УЕФА в 1977 году, забив выездной гол в Бильбао, который стал решающий. Еще в коллекции футболиста имеются две победы в Кубке Италии. Проведя 490 поединков за Ювентус и забив суммарно 179 голов, Беттега уступил место в основе, лишь будучи уже опытнейшим 33-летним игроком, проведя в Турине долгие и яркие 13 лет.

Давид Трезеге

Выступал за команду: 2000 — 2010

Матчи: 320

Голы: 171

Скандальный и эпатажный француз, который постоянно противостоял руководству и от сезона к сезону угрожал уйти, отдал Ювентусу лучшие десять лет своей карьеры, не покинул коллектив во время понижения в Серию В и стал лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба. Когда Tuttosport попросил болельщиков команды назвать трех самых выдающихся нападающих туринцев, Давид попал в сей список.

Прибыв в Юве в 2000 году по приглашению Карло Анчелотти, Трезеге сформировал с дель Пьеро устрашающий дуэт форвардов, которые делали "бьянконери" результат в первую половину 00-х. Благодаря своей высокой реализации моментов, отличным физическим и техническим навыкам, Давид считался одним из лучших центрфорвардов своего поколения, а болельщики нарекли его прозвищем "Трезегол".

Всего за Ювентус французский футболист провел 320 поединков, забив 171 голов. Большим минусом в туринской карьере игрока были травмы, которые помешали ему значительно увеличить количество проведенных матчей и забитых голов. Из трофеев Давид собрал два чемпионства (если не считать отобранные в результате Кальчополи) и два Суперкубка Италии.

Омар Сивори

Выступал за команду: 1957 — 1965

Матчи: 259

Голы: 174

Сам факт прибытия Сивори в Турин вызвал невероятный фурор как у руководства, так и для местной публики. Аргентинец, перейдя в Ювентус, тут же побил трансферный рекорд, ведь за него было заплачено около 100 тысяч евро, а на презентацию форварда пришло посмотреть несколько тысяч болельщиков, что было довольно необычно, как для 1957 года. Все говорило о том, что Омару суждено стать новой звездой "бьянконери".



Так и произошло. Сивори дебютировал в одной игре с валлийцем Джоном Чарльзом, чей тандем сразу назвали "карликом и великаном" из-за значительной разницы в росте. Помпезное приобретение аргентинца тут же оправдало себя — игрок в дебютный сезон забил за Юве 31 гол во всех турнирах, а суммарно за восемь лет в Турине наколотил 174 гола.

За свой стиль игры и важность для команды Сивори по истечению лет прозвали "Марадоной 60-х". Его высокое индивидуальное мастерство привело его в Золотому мячу в 1961 году. Как признавался сам футболист, он даже не знал про существование этой награды. А для Ювентуса он внес значительную пользу в завоевании трех чемпионств и трех Кубков Италии.

Джампьеро Бониперти

Выступал за команду: 1946 — 1961

Матчи: 471

Голы: 182

Символ нападения Ювентуса в XX веке, Бониперти более 40 лет держал статус самого результативного футболиста в истории команды, уступив в 2006 году этот титул дель Пьеро. Джампьеро отдал туринцам всю свою карьеру, проведя за "бьянконери" 15 сезонов, а его связка с Омаром Сивори и Джоном Чарльзом (который также достоин оказаться в символической сборной) считалась чуть ли не самой смертоносной в Италии.

Бониперти забил 182 голов в 471 поединке в футболке "старой синьоры". Будучи лидером и капитаном команды, Джампьеро привел Юве к пяти победам в чемпионате Италии и двум в национальном Кубке. К слову, с 1971 по 1990 год Бониперти добился значительных успехов в качестве президента клуба, ведь именно при нем Юве достиг львиную долю своих еврокубковых достижений.

Редакция Football.ua считает, что тройку форвардов в символической сборной Ювентуса должны составлять Джампьеро Бониперти, Алессандро дель Пьеро и Роберто Баджо.

Поскольку вариантов голосования за тройку игроков слишком много, мы предлагаем нашим читателям проголосовать за лучшего по их мнению нападающего в истории туринцев. Трое футболистов, набравшие наибольшее количество голосов и будут считаться выбором читателей.

В ближайшее время ждите на сайте аналогичный материал про тренеров Ювентуса.