Италия

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выбирает лучший состав главных клубов Европы.

Для проекта были выбраны десять величайших клубов, которые в большей мере оказали влияние на европейский футбол. В этот список вошли Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария, а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

В прошлых материалах мы рассказывали о лучших вратарях, защитниках, полузащитниках и нападающих "нерадзурри" за всю историю, а в данном выпуске речь пойдет о легендарных главных тренерах Интера. Наш выбор остановился на Жозе Моуриньо, Эленио Эррере и Роберто Манчини.

Жозе Моуриньо

Трофеи в Интере: Серия А (2), Кубок Италии (1), Лига чемпионов (1), Суперкубок Италии (1).

Жозе Моуриньо вряд ли можно считать легендой Интернационале, впрочем как и любого другого клуба, в котором он работал (за исключением, возможно, Челси), но не отметить достижения одиозного португальца в Италии просто невозможно. На протяжении всей своей тренерской деятельности Особенный создал себе репутацию специалиста, который добивается результатов в любой команде, с которой он работает. В последние годы, конечно, данная тенденция немного изменилась, однако прошлые достижения Жозе по-прежнему ставят его в ряд лучших тренеров мира.

Скандальный португалец возглавил Интер в 2008 году, сменив Роберто Манчини на посту главного тренера, и проработал там до 2010 года. "Нерадзурри" под руководством Моуриньо сходу завоевали Суперкубок Италии, а в конце сезона стали чемпионами в Серии А. Стоит отметить, что Интер доминировал на внутренней арене еще при Манчини, поэтому главной целью Моуриньо в новом клубе было завоевание Лиги чемпионов. И эта вершина покорится португальскому тренеру в "золотой" кампании-2009/2010, когда Интер оформил требл, несмотря на уход лидера атаки Златана Ибрагимовича и защитника Максвелла.

Главной причиной успеха Жозе Моуриньо в Интере стала глобальная перестройка команды. После ухода вышеупомянутого Златана, миланский клуб подписал Лусио, Уэсли Снайдера, Самюэля Это’о, Тиаго Мотту и Диего Милито, которые сходу стали игроками основного состава. Например, Самюэль составил непроходимую пару центральных защитников с Лусио, Мотта цементировал центр поля с Камбьяссо, а Снайдер стал едва ли не лучшим игроком в мире при Моуриньо и был близок к завоеванию Золотого мяча. Кроме того, Деян Станкович в любой момент мог закрыть сразу несколько позиций в полузащите, как в центре, так и справа, выходя на замены в качестве джокера, а тогда еще талантливый Марио Балотелли начал подпускаться к основному составу.

Эленио Эррера

Трофеи в Интере: Серия А (3), Лига чемпионов (2), Межконтинентальный кубок (2).

Специалист с французским и аргентинским паспортом, имеющим испанские корни, за всю свою тренерскую карьеру успел поработать в Барселоне, Атлетико, сборной Испании и многих итальянских клубах, однако наибольшего успеха он добился именно во главе Интера. Эрреру называют одним из самых оригинальных и скандальных тренеров в истории, в основе работы которого была крайне серьезная дисциплина и невероятные физические нагрузки. В наши дни трудно представить, что коуч настолько безжалостно, жестоко и, можно сказать, тиранично относится к своим подопечным, но тогда это приносило свои плоды.

Эленио Эррера постоянно общался с прессой, что было каким-то новшеством среди тренеров 60-х и 70-х. Он искренне считал себя лучшим в своем деле, и, возможно, некоторыми его наработками сегодня пользуется и вышеупомянутый Моуриньо. При всем своем эгоцентризме и самовлюбленности, Эррера имел невероятную волю к победе и распорядок дня. Этот человек не имел вредных привычек и всерьез утверждал, что он "создал современный футбол", а все остальные клубы "скопировали его стиль работы".

Медийная составляющая и авторитет среди футбольной общественности были главными составляющими для Эрреры. Он мог без труда выпроводить из команды звездного футболиста, если тот нарушал режим. Так едва не случилось с ключевым левым вингером Интера Марио Корсо, однако на его защиту стал тогдашний президент клуба Анджело Моратти. Не стоит забывать, что Эрерра построил лучшую связку центральных защитников того времени с Армандо Пикки и Тарчизио Бурньичем, а его любимчик Луис Суарес заиграл в Италии новыми красками после ухода из Барселоны. Как итог, Интер при Эленио Эррере стал настоящей грозой на европейской арене 1960-х годов.

Роберто Манчини

Трофеи в Интере: Серия А (3), Кубок Италии (2), Суперкубок Италии (2).

Еще один тренер нашего поколения Роберто Манчини проработал в Интере в период с 2004 по 2008 год, однако за это время он сумел сравняться с Эленио Эррерой по общему количеству выигранных трофеев (7), что на данный момент является рекордом миланского клуба. Действительно, невозможно не брать во внимание успехи Манчини на тренерском мостике, но у итальянца есть много общего с его вышеупомянутыми коллегами — постоянные конфликты с футболистами.

Как писал в своей автобиографии бывший голкипер Манчестер Сити Шей Гивен, которого итальянец усадил в свое время на лавку запасных, когда Манчини уволили из Интера, команда устроила громкую вечеринку на всю ночь. Сразу также вспоминается конфликт коуча с Марио Балотелли, который дошел до драки. Для Манчини было нормальным устроить публичный "нагоняй" для любого своего подопечного, но, опять же, это не отменяет его вклада в достижения Интера.

При нем "нерадзурри" стали доминирующей силой в Италии, а Златан Ибрагимович стал главным бомбардиром команды до ухода в Барселону. Не стоит также забывать, что именно Манчини подписал в Интер таких игроков, как Эстебан Камбьяссо, Жулио Сезар и Эрнан Креспо, которые на долгие годы стали незаменимыми футболистами и легендами миланского клуба.

Уходил Манчини из Интера со скандалом, который был связан с конфликтом с президентом клуба Массимо Моратти и всеми футболистами команды. Тогда одно из итальянских изданий обвинило тренера в умышленной сдаче матчей, а сам Манчини грозился подать в суд на Интер. Несмотря на это, фанаты "нерадзурри" с теплом вспоминают работу и достижения Роберто, оставшись на его стороне в сложившейся ситуации.

Редакция Football.ua, в свою очередь, считает, что лучшим главным тренером в истории миланского Интера является Эленио Эррера, сделавший невероятный вклад не только в итальянский, но и мировой футбол.