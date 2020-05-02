Италия

Болонья стала вторым клубом Серии А, официально объявившим о начале подготовки к возобновлению сезона.

Воспользовавшись разрешением президента региона Эмилия-Романья, Болонья приняла решение возобновить тренировки на своей учебно-тренировочной базе — сообщил официальный сайт клуба.

Как и соседи по региону из Сассуоло, которые начнут тренироваться в понедельник, 4 мая, игроки Болоньи будут заниматься на полях учебного центра имени Галли, соблюдая дистанции и прочие меры предосторожности.

При этом все помещения базы, офисы и раздевалки, будут закрыты. Также исключено присутствие главного тренера команды Синиши Михайловича, который, из-за борьбы с раком, входит в группу повышенного риска.

Соседи по региону Сассуоло и Болоньи, СПАЛ и Парма, решили дожидаться разрешения от правительства Италии.

Пока молчат представители в высшем итальянском дивизионе еще трех регионов, давших разрешение начать тренировки — Лацио (Лацио и Рома), Тосканы (Фиорентина) и Кампаньи (Наполи).

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