Италия

В понедельник, 18 мая, "нерадзурри" приступят к групповым тренировкам.

Повторные тесты на коронавирус игроков и сотрудников Интера дали отрицательные результаты — сообщил официальный сайт клуба.

Согласно протоколу, утвержденному министерством спорта и федерацией футбола Италии, каждая из команд Серии А должна пройти два тестирования на коронавирус, и лишь после этого приступать к групповым тренировкам, которые своим декретом разрешил премьер-министр Италии с 18 мая.

Ранее сообщалось, что руководство Серии А и профсоюз футболистов Италии требуют внесения изменений в протокол возобновления сезона.