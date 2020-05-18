Италия

Джампаоло Поццо раскритиковал возобновление сезона в Германии.

Президент Удинезе считает, что поспешное возобновление сезона в Бундеслиге будет иметь печальные последствия.

"Бундеслига представляет возобновление чемпионата как свой триумф, но на самом деле это пример безответственности, – цитирует Джампаоло Поццо Tuttomercatoweb. – Результат форсированной подготовки команд все видели: в первых шести матчах в Германии травмы получили восемь игроков. Так к концу чемпионата некому будет играть".

Ранее директор Удинезе Пьерпаоло Марино заявил, что возобновлять Серию А 13 июня — безумие.

Его мнение было услышано, и после того, как премьер-министр Италии запретил все спортивные мероприятия до 14 июня, стало ясно, что 13 июня Серия А не возобновится.

Ранее возвращение Бундеслиги обсудила редакция Football.ua.