Джампаоло Поццо раскритиковал возобновление сезона в Германии.
Джампаоло Поццо, Getty Images
18 мая 2020, 23:05
Президент Удинезе считает, что поспешное возобновление сезона в Бундеслиге будет иметь печальные последствия.
"Бундеслига представляет возобновление чемпионата как свой триумф, но на самом деле это пример безответственности, – цитирует Джампаоло Поццо Tuttomercatoweb. – Результат форсированной подготовки команд все видели: в первых шести матчах в Германии травмы получили восемь игроков. Так к концу чемпионата некому будет играть".
Ранее директор Удинезе Пьерпаоло Марино заявил, что возобновлять Серию А 13 июня — безумие.
Его мнение было услышано, и после того, как премьер-министр Италии запретил все спортивные мероприятия до 14 июня, стало ясно, что 13 июня Серия А не возобновится.
Ранее возвращение Бундеслиги обсудила редакция Football.ua.