Италия

Football.ua представляет анонс ответного матча полуфинала Кубка Италии.

Интеру и Наполи не посчастливилось стать первыми, кто завершил в Италии коронавирусный карантин, но от этого противостояние в ответном полуфинальном матче на Сан-Паоло будет не менее привлекательным.

Наполи — Интер

Суббота, 13 июня, 22:00. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Джанлука Рокки

В первом поединке в Милане еще до карантина Наполи смог неожиданно для многих добыть победу, и теперь имеет определенное преимущество перед ответным домашним поединком. Впрочем, один мяч форы никак не гарантирует хозяевам спокойной жизни.

Как и накануне поединка между Ювентусом и Миланом, очень трудно сориентироваться, в каком состоянии пребывают футболисты обеих команд после вынужденного простоя. И точно так же с уверенностью можно сказать, что все, кто выйдет на поле, отдадут все силы в первом матче после рестарта сезона.

Для Наполи именно победа над Интером стала поворотным моментом в сезоне. После этого команда Дженнаро Гаттузо ни разу не проиграла, сыграв вничью с Барселоной в Лиге чемпионов и обыграв Кальяри, Брешию и Торино в Серии А. Однако снова стоит напомнить, что было это очень давно.

Что же касается сегодняшнего дня, то Наполи точно не помогут травмированные Лоботка, Малькюи и Лосано, а участие в поединке Мертенса, Аллана и Руиса под вопросом.

Есть потери и у Интера. Не готовы сыграть Годин и Весино, а участие в матче де Врея под вопросом.

Если верить итальянским СМИ, то Антонио Конте уже потерял надежду побороться за "скудетто" с Ювентусом и Лацио, и, учитывая самый напряженный график из всех итальянских команд и ограниченную "скамейку", решил сосредоточиться на Кубке Италии и Лиге Европы.

Дополнительная "изюминка" этого матча — противостояние тренеров. Вряд ли кому-то пришло бы в голову сравнивать Гаттузо и Конте, все-таки и по достижениям, и по опыту наставнику Наполи далеченько до рулевого Интера, однако не так давно легендарный Марчелло Липпи заявил, что из итальянских тренеров Серии А Гаттузо уступает только Конте. Так что наверняка многие захотят посмотреть на Наполи только из-за того, чтобы разглядеть, что же такого своего фирменного привнес в игру "осликов" Рино?

Напомним, что если основное время матча завершится со счетом 0:1, то дополнительного времени не будет, а команды сразу перейдут к пробитию серии послематчевых пенальти.

Интересные факты

– Команды провели между собой 141 официальный матч: 68 побед Интера, 34 победы Наполи, 39 ничьих.

– В Кубке Италии минимальное преимущество в очных встречах у Интера: 3 победы, 3 ничьи и 2 поражения.

– Победная серия Наполи в Кубке Италии составляет 3 матча.

– Из последних семи матчей в Кубке Италии Наполи в пяти сохранял свои ворота "сухими".

Ориентировочные составы

Не сыграют: Малькюи, Лосано, Лоботка — Годин, Весино.

Под вопросом: Мертенс, Аллан, Руис — де Врей.

За ходом поединка вы сможете следить по онлайн-трансляции.

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