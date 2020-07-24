Италия

Во всем виновата пандемия COVID-19 и несколько завершившихся спонсорских контрактов.

За девять месяцев с июня 2019-го по март 2020 года доход Интера снизился на 11,3% (30,5 миллиона евро) и по сравнению с прошлым аналогичным периодом теперь составляет 240,5 миллионов (было — 271 миллион) – сообщает Football Italia со ссылкой на источники в клубе.

Основной причиной снижения стали завершившиеся спонсорские контракты с рядом компаний и потери, связанные с пандемией коронавируса.

Полагается, что это снижение будет носить временный характер и не скажется на финансовом положении клуба.

Ранее сообщалось, что Ювентус за сезон-2019/20 получил рекордный доход.