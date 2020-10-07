Италия

"Сборники" Ювентуса отправились в свои национальные команды, а остальные игроки приступили к тренировкам.

В связи с обострением ситуации с коронавирусом в некоторых командах Серии А игроки и обслуживающий персонал Ювентуса был изолирован в клубном отеле, однако после отрицательных тестов «карантин» был ослаблен — сообщил официальный сайт чемпиона Италии.

После тщательной проверки сотрудники органов здравоохранения Пьемонта разрешили команде покинуть J|Hotel, однако при условии, что игроки и тренеры будут находится в своих домах и покидать их только ради тренировок.

Также игроки Ювентуса, получившие вызовы в сборные, смогли отправиться в расположение своих национальных команд.

Ранее сообщалось, что не состоявшийся из-за неявки гостей матч третьего тура чемпионата Италии Ювентус — Наполи перенесут, но при этом с неаполитанцев снимут одно очко.