Украина

Евгений Дикий отправится на самоизоляцию.

У исполнительного директора Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий выявлен коронавирус — сообщил источник Football.ua.

Согласно правилам, директор УПЛ отправится на карантин и, возможно, сдаст повторный тест, если в первом есть сомнения.

Ранее сообщалось, что случаи коронавируса выявлены в Шахтере и в Александрии.

Не прошла стороной эта беда и национальную сборную Украины.

Матч Франция – Украина пройдет в среду, 7 октября, в Париже на Стад де Франс. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.