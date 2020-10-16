Италия

Винченцо Спадафора считает, что даже звезды должны отвечать за свои поступки.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора по-прежнему считает Криштиану Роналду виноватым в нарушении правил карантина.

"Некоторые игроки считают, что неординарное мастерство и талант позволяют им делать то, что не позволено другим, – цитирует Спадафору Football Italia. – Но ни Криштиану Роналду, ни кто-то другой не имеют права наглеть и проявлять неуважение к официальным органам и лицам".

"Наоборот, чем более популярной и влиятельной является персона, тем больше с нее спрос, тем более ответственно она должна относится к своим поступкам и словам".

"Я искренне желаю Криштиану Роналду скорейшего выздоровления, но не меняю своего мнения о том, что он проявил неуважение к органам здравоохранения Турина, проигнорировав требования оставаться на карантине".

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду заразился коронавирусом, отправившись из Ювентуса в сборную Португалии.

Тем временем президент Ювентуса Андреа Аньелли выступил на защиту своей звезды, заявив, что Криштиану Роналду не нарушил никаких запретов.