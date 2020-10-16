Италия

Положительные тесты сдали шесть игроков молодежной команды.

К первому случаю коронавируса в "примавере" Торино добавилось еще шесть — сообщил официальный сайт клуба.

Команда отправлена на полную изоляцию, тренировки приостановлены.

В первой команде случаев COVID-19 пока не зарегистрировано, и «быки» в нормальном режиме готовятся к матчу четвертого тура чемпионата против Кальяри, запланированного на воскресенье, 18 октября.

Тем временем у соседей Торино из Ювентуса на изоляцию отправлены и первая, и молодежная команда, поскольку заболевшие есть и там, и там.