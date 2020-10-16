Положительные тесты сдали шесть игроков молодежной команды.
Фото ФК Торино
16 октября 2020, 23:29
К первому случаю коронавируса в "примавере" Торино добавилось еще шесть — сообщил официальный сайт клуба.
Команда отправлена на полную изоляцию, тренировки приостановлены.
В первой команде случаев COVID-19 пока не зарегистрировано, и «быки» в нормальном режиме готовятся к матчу четвертого тура чемпионата против Кальяри, запланированного на воскресенье, 18 октября.
Тем временем у соседей Торино из Ювентуса на изоляцию отправлены и первая, и молодежная команда, поскольку заболевшие есть и там, и там.