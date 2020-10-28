Италия

Предполагается, что это нападающий Роберто Инглезе.

Во время тестирования накануне матча Кубка Италии против Пескары один из игроков Пармы получил положительный результат на коронавирус — сообщает Football Italia.

Имя заболевшего не сообщается, но поскольку в заявке на матч Роберто Инглезе заменил игрок молодежной команды, предполагается, что положительный тест сдал именно опытный форвард.

Примечательно, что Инглезе уже переболел коронавирусом, и был включен в состав после того, как сдал отрицательный тест. И теперь возникает вопрос: то ли тест, который показал выздоровление, оказался неверным, то ли футболист заболел повторно.

В ближайшее время все "крестоносцы" пройдут дополнительное тестирование.