Украина

Бергамаски сфокусировались на украинском полузащитнике, но могут форсировать процесс его перехода.

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что бергамаская Аталанта, интересы которой в текущее зимнее трансферное окно регулярно связывали с украинским полузащитником Шахтера Виктором Коваленко, может попытаться форсировать процесс перехода воспитанника академии "горняков" уже в ближайшее время.

Главный тренер "Богини" Джан Пьеро Гасперини продолжает подыскивать усиление для своей линии полузащиты, и при этом высоко оценивает атакующие способности украинского футболиста.

Итальянское подразделение Sky Sports подтверждает возросший в последние дни интерес со стороны клуба из Бергамо, сообщая что Аталанта поставила себе окончательной целью заполучить Коваленко в качестве свободного агента следующим летом, однако пожелает избежать возможной конкуренции с другими клубами, совершив выкуп футболиста из Шахтера.

В текущий момент сезона действующие чемпионы Украины находятся в процессе подготовки ко второй части турецких сборов, а Виктор Коваленко вместе с командой провел только два стартовых матча, за которые успел отличиться голом с пенальти в ворота польского Леха (1:1), после чего больше не попадал в заявку.