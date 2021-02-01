Украина

Решающий момент перехода все ближе.

Украинский полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко все ближе подходит к моменту своего трансфера в итальянскую Аталанту, и уже прибыл в Бергамо, где в ближайшее время состоится подписание контракта, после чего прошел медосмотр в одной из клиник.

Ранее сообщалась информация, что контракт 24-летнего полузащитника будет рассчитан до лета 2025 года, а сегодня, 1 февраля, он посетит клубную базу, где произойдет его первое знакомство с новыми партнерами по команде.

Как сообщает tuttoatalanta, Коваленко в заявке "Богини" может получить 20-й номер, под которым он выступал за Шахтер.

Напомним, что ранее центральный защитник "горняков" Сергей Кривцов рассказал о моменте прощания Виктора с командой, а наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о первых перспективах для новоприбывшего футболиста.

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