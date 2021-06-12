Италия

Функционер признался, что клубу необходима новая арена.

Президент миланского Интера Стивен Чжан заявил о необходимости постройки нового стадиона для клуба.

Напомним, на данный момент Интер делит одну арену с Миланом.

"Мы вложили в клуб много денег и сил, чтобы выиграть этот трофей. Такой клуб, как Интер, всегда должен быть конкурентоспособным или идти по пути победы. Этот трофей доказывает, что мы сделали что-то важное.

Крайне важно построить новый стадион, инновационную структуру для клуба, которая может предложить множество услуг болельщикам. Без нового стадиона мы будем отставать от топ-клубов. Без этого мы останемся позади других клубов, которые уже предоставили болельщикам лучшую структуру", — рассказал Чжан в интервью Football Italia.

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