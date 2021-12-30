Италия

Положительный результат теста сдал один из футболистов команды.

Фиорентина на своем официальном сайте сообщила о четырех случаях заражения коронавирусом в клубе.

Лишь у одного футболиста был положительный тест на COVID-19, а остальные трое — работники клуба.

Команда не стала разглашать имена заразившихся членов клуба.

После 19 туров Фиорентина набрала 32 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Ближайший матч "фиалки" проведут против Удинезе — игра состоится 6 января.

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