Италия

Ужесточение анти-ковидных мер в Италии усложнит жизнь не прошедшим вакцинацию футболистам.

Из-за запрета пользоваться общественным транспортом некоторым игрокам Аталанты придется добираться в Рим на матч с Лацио своим ходом — сообщает Calciomercato.

Вся команда отправится скоростным экспрессом по железной дороге, что займет чуть больше четырех часов, а категорически отказывающиеся от вакцинации ее членам придется воспользоваться автотранспортом, и на это понадобится в лучшем случае шесть часов с четвертью.

Более того, без "зеленого" сертификата нельзя поселиться в гостиницу, то есть придется ночевать на съемной квартире или приезжать в день матча.

Еще один вариант — оставить в Бергамо всех не вакцинированных футболистов и постараться одолеть оппонента без них.

Аналогичные проблемы ожидают и другие команды Серии А, играющие в 23-м туре на выезде и имеющие в составе не вакцинированных футболистов.

Матч Лацио — Аталанта состоится в субботу, 22 января, начало в 21:45.