Италия

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Інтер в рамках поєдинку тридцять четвертого туру чемпіонату Італії прийме на своєму полі Рому.

Інтер — Рома

Субота, 23 квітня, 19:00. Стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Головний арбітр — С. Соцца.

Інтер підходить до цього матчу на другому рядку турнірної таблиці. Команда Сімоне Індзагі продовжує гонитву за Міланом з метою повернути собі першу позицію. Інтер провів на один матч менше, ніж принциповий суперник, тому має всі шанси закріпитися на вершині. До того ж, команда перебуває у чудовій формі, вигравши три останні зустрічі.

У минулому турі підопічні Сімоне Індзагі грали на виїзді проти Спеції та здобули впевнену перемогу. Проте значно вагомішим результатом варто вважати перемогу Інтера над Міланом з рахунком 3:0 у рамках півфінального поєдинку Кубка Італії. Цей результат точно додасть впевненості "нерадзуррі".

Рома, у свою чергу, продовжує спроби дістатися до зони Ліги чемпіонів, що буде вкрай важко. У Ювентуса, який йде на четвертій позиції, на п'ять балів більше, а гра римлян, незважаючи на суттєве покращення результатів, як і раніше, викликає чимало запитань. Минулого туру "вовки" грали на виїзді проти Наполі — матч завершився з нічийним рахунком 1:1.

В останніх п'яти матчах проти Інтера Рома тричі зазнала поразки та двічі зіграла внічию, а тому статистика особистих зустрічей на боці господарів цього поєдинку.

Щодо кадрової ситуації, то Інтеру доведеться обійтися без Артуро Відаля, Жозе Моуріньо не зможе розраховувати на Ніколо Дзаньоло.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Відаль — Фузато, Дзаньоло

Цікаві факти:

Інтер не програв у 31 з останніх 33 домашніх матчів (Серія А).

Рома не програла в останніх 12 матчах (Серія А).

Інтер забив щонайменше 2 голи в останніх 5 матчах проти Роми у всіх турнірах.

Інтер не програв у своїх останніх 10 матчах проти Роми у всіх турнірах.

В останніх 4 виїзних іграх (Серія А) Рома забила менше 2,5 голів.