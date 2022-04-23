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Інтер — Рома, getty images
23 апреля 2022, 07:30
Інтер в рамках поєдинку тридцять четвертого туру чемпіонату Італії прийме на своєму полі Рому.
Інтер — Рома
Субота, 23 квітня, 19:00. Стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Головний арбітр — С. Соцца.
Інтер підходить до цього матчу на другому рядку турнірної таблиці. Команда Сімоне Індзагі продовжує гонитву за Міланом з метою повернути собі першу позицію. Інтер провів на один матч менше, ніж принциповий суперник, тому має всі шанси закріпитися на вершині. До того ж, команда перебуває у чудовій формі, вигравши три останні зустрічі.
У минулому турі підопічні Сімоне Індзагі грали на виїзді проти Спеції та здобули впевнену перемогу. Проте значно вагомішим результатом варто вважати перемогу Інтера над Міланом з рахунком 3:0 у рамках півфінального поєдинку Кубка Італії. Цей результат точно додасть впевненості "нерадзуррі".
Рома, у свою чергу, продовжує спроби дістатися до зони Ліги чемпіонів, що буде вкрай важко. У Ювентуса, який йде на четвертій позиції, на п'ять балів більше, а гра римлян, незважаючи на суттєве покращення результатів, як і раніше, викликає чимало запитань. Минулого туру "вовки" грали на виїзді проти Наполі — матч завершився з нічийним рахунком 1:1.
В останніх п'яти матчах проти Інтера Рома тричі зазнала поразки та двічі зіграла внічию, а тому статистика особистих зустрічей на боці господарів цього поєдинку.
Щодо кадрової ситуації, то Інтеру доведеться обійтися без Артуро Відаля, Жозе Моуріньо не зможе розраховувати на Ніколо Дзаньоло.
Орієнтовні склади:
Не зіграють: Відаль — Фузато, Дзаньоло
Цікаві факти:
Інтер не програв у 31 з останніх 33 домашніх матчів (Серія А).
Рома не програла в останніх 12 матчах (Серія А).
Інтер забив щонайменше 2 голи в останніх 5 матчах проти Роми у всіх турнірах.
Інтер не програв у своїх останніх 10 матчах проти Роми у всіх турнірах.
В останніх 4 виїзних іграх (Серія А) Рома забила менше 2,5 голів.
прогноз 2:1