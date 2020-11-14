Лига наций

Вингер высказался о выступлениях национальной команды.

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал выступления и перспективы сборной Украины.

"Мы провели не одну хорошую игру. Там, где теряли очки, мы играли с достоинством. Все болельщики, которых я встречал, говорили: "Молодцы, ребята". Мы вроде проиграли, а болельщики хвалят.

От победы ты не всегда получаешь столько удовольствия, как от красивой игры. Мы играем для того, чтобы получать удовольствие. И чтобы кайфовали все, кто смотрит этот футбол", — приводит слова Коноплянки телеканал Футбол.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал свой план на игру против Германии накануне очного матча в Лиге наций.