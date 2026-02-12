Ліга націй

Команда Сергія Реброва зустрінеться з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.

Сьогодні, 12 лютого, у бельгійському Брюсселі відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/27, за підсумками якого команди дізналися своїх суперників.

Збірна України у сезоні-2026/27 знову виступатиме у дивізіоні В.

Так, за результатами жеребкування підопічні Сергія Реброва потрапили до групи В2, де їхніми суперниками стануть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Нагадаємо, перші чотири стартові тури Ліги націй пройдуть у період з 26 вересня по 6 жовтня. Два останні тури заплановані на 12-17 листопада.