Стали відомі склади груп розіграшу Ліги націй.
uefa.com
12 лютого 2026, 20:05
Сьогодні, 12 лютого, у бельгійському Брюсселі відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/27, за підсумками якого команди дізналися своїх суперників.
Збірна України потрапила до групи В2, де зіграє проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
Ліга А
Група А1: Франція, Італія, Бельгія, Туреччина.
Група А2: Німеччина, Нідерланди, Сербія, Греція.
Група А3: Іспанія, Хорватія, Англія, Чехія.
Група А4: Португалія, Данія, Норвегія, Уельс.
Ліга В
Група В1: Шотландія, Швейцарія, Словенія, Північна Македонія.
Група В2: Угорщина, УКРАЇНА, Грузія, Північна Ірландія.
Група В3: Ізраїль, Австрія, Ірландія, Косово.
Група В4: Польща, Боснія і Герцеговина, Румунія, Швеція.
Ліга С
Група С1: Албанія, Фінляндія, білорусь, Сан-Марино.
Група С2: Чорногорія, Вірменія, Кіпр, Латвія/Гібралтар
Група С3: Казахстан, Словаччина, Фарерські острови, Молдова.
Група С4: Ісландія, Болгарія, Естонія, Люксембург/Мальта.
Ліга D
Група D1: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Андорра.
Група D2: Литва, Азербайджан, Ліхтенштейн.
Груповий етап турніру проходитиме у вересні-листопаді 2026 року, тоді як раунд плей-оф відбудеться у березні 2027 року.
Переможці та другі команди чотирьох груп ліги А візьмуть участь у двоматчевих чвертьфінальних протистояннях. Переможці цих дуелей вийдуть до фінального турніру, що відбудеться у червні 2027 року.