Ліга націй

Стали відомі склади груп розіграшу Ліги націй.

Сьогодні, 12 лютого, у бельгійському Брюсселі відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/27, за підсумками якого команди дізналися своїх суперників.

Збірна України потрапила до групи В2, де зіграє проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Ліга А

Група А1: Франція, Італія, Бельгія, Туреччина.

Група А2: Німеччина, Нідерланди, Сербія, Греція.

Група А3: Іспанія, Хорватія, Англія, Чехія.

Група А4: Португалія, Данія, Норвегія, Уельс.

Ліга В

Група В1: Шотландія, Швейцарія, Словенія, Північна Македонія.

Група В2: Угорщина, УКРАЇНА, Грузія, Північна Ірландія.

Група В3: Ізраїль, Австрія, Ірландія, Косово.

Група В4: Польща, Боснія і Герцеговина, Румунія, Швеція.

Ліга С

Група С1: Албанія, Фінляндія, білорусь, Сан-Марино.

Група С2: Чорногорія, Вірменія, Кіпр, Латвія/Гібралтар

Група С3: Казахстан, Словаччина, Фарерські острови, Молдова.

Група С4: Ісландія, Болгарія, Естонія, Люксембург/Мальта.

Ліга D

Група D1: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Андорра.

Група D2: Литва, Азербайджан, Ліхтенштейн.

Груповий етап турніру проходитиме у вересні-листопаді 2026 року, тоді як раунд плей-оф відбудеться у березні 2027 року.

Переможці та другі команди чотирьох груп ліги А візьмуть участь у двоматчевих чвертьфінальних протистояннях. Переможці цих дуелей вийдуть до фінального турніру, що відбудеться у червні 2027 року.