Лига наций

Специалист — о предстоящей встрече.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поединок против сборной Германии, который должен состояться 14-го ноября.

Отметим, на данный момент не ясно, будет ли проведен матч из-за пяти положительных тестов у нашей сборной.

"У нас есть возможность играть первым номером. Мы должны адаптировать нашу игру под тактику, которая позволит добиваться результатов. Наша команда может перестроиться. Завтра играя с сильным соперником, мы будем менять схему игры, но не будем отказываться от своих принципов. Они соответствуют тому стилю игры, который я прививаю игрокам".

"Два матчи очень важны. При удачной игре завтра мы решаем задачу остаться в высшем дивизионе. Если мы берем очки, то остаемся в дивизионе. Считаю это будет большим успехом".

Специалист рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Все в порядке, травм ни у кого нет. Будем проводить полноценную тренировку и ждать новостей. Мы понимаем в какой ситуации находимся, у нас так было перед Францией. Решение будет принимать определенные службы, которые отвечают за проведение матчей. Если будем играть — постараемся сформировать оптимальный состав".

Также Шевченко прокомментировал выход на Евро-2020 последнего соперника нашей сборной по группе — Северную Македонию.

"Мои мысли о команде. У нас еще есть время изучить соперника. Наконец-то мы знаем, с кем играем в группе. У нас не было времени оценить и посмотреть игру. Все планы — на завтрашнюю игру. Однозначно, если они обыграли Грузию, значит это очень хорошая приличная команда", — сказал специалист на пресс-конференции.